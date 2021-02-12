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Ünlü yazarlardan çocuklara kitap seçkisi

Kitapseverlerin severek okuduğu eserlere imza atan ünlü isimler, çocuklar için kitap önerilerinde bulundu. Usta yazarlar Doğan Cüceloğlu ve İpek Ongun; oyunculukları kadar kaleme aldıkları eserlerle de okuyuculardan tam not alan Ceyda Düvenci, İclal Aydın ve Özgür Özgürgün, çocukların keyifle okuyup hayal dünyalarını geliştirebilecekleri kitaplardan seçkiler hazırladı.

Ünlü yazarlardan çocuklara kitap seçkisi

Doğan Cüceloğlu’ndan küçük okurlara kitap önerileri

Çok sayıda kişisel gelişim kitabına imza atan Doğan Cüceloğlu, çocukların da kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok yayından seçki hazırladı.

* Dedemin Bakkalı – Şermin Çarkacı
* Pal Sokağı Çocukları - Ferenc Molnar
* Küçük Kara Balık - Samed Behreng
* Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos
* Don Kişot - Miguel de Cervantes Saavedra
* Çocuk Kalbi - Edmondo De Amicis
* Sol Ayağım - Christy Brown
* İki Yıl Okul Tatili - Jules Verne
* Şimdiki Çocuklar Harika – Aziz Nesin

Başarılı yazar İpek Ongun minikler için seçti

Yayınlanan kitaplarıyla gençlere ışık tutan yazarlardan İpek Ongun, çocukların derslerden artakalan vakitlerini keyifli halde geçirmelerini sağlayacak kitap önerilerinde bulundu.

* Tom Sawyer’in Maceraları - Mark Twain
* Charlie’nin Çikolata Fabrikası - Roald Dahl
* En Güzel Öykünü Yaz - Christopher Edge
* Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları – Ahmet Ünver
* Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler - Elena Favilli
* Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız - Katherine Rundell
* Maisy Dresses Up - Lucy Cousins
* Diary of a Worm - Doreen Cronin

Ceyda Düvenci’den çocuklara seçkiler

Listesine kendi yazdığı “Bal Köpüğü İle Tatlı Bir Merhaba” adlı çocuk kitabını da ekleyen oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci, kitapta serebral palsili kızı Melisa ve onun gibi mucize olan çocukların okul hayatlarının başlangıcını ele alıyor.

* Bal Köpüğü İle Tatlı Bir Merhaba – Ceyda Düvenci
* Kitapevi Güncesi Kalabalık Bir Cumartesi - Burcu Ural Kopan & Gökçe Akgül
* Beklemek - Kevin Henkes
* Ben İnsanım - Empati Kitabı – Susan Verde
* Olduğun Gibisin - Olivier Cierc & Gala Bordiccihia
* Çıtır Çıtır Felsefe - Brigitte Labbe
* Mindfulness – Zümra Atalay
* En Havalı Kaka Benimki – Elif Yonat Toğay
* Ben Bir Kitap Kurduyum - Özge Lokmanhekim

İclal Aydın’dan çocuklara keyifle okuyacağınız on kitap önerisi

Tiyatroda olduğu kadar yazarlıkta da başarılı olan İclal Aydın, küçük okurların ufkunu genişletecek ve erken yaşta okuma alışkanlıklarına destek olacak birbirinden değerli kitapları sıraladı.

* Renkli Hikayeler - Enid Blyton
* Meraklı Şeker Alice Miranda - Jacqueline Harvey
* Dinozor Koyu - Devasa Canavarın Peşinde – Rex Stone
* Burcu ve Berk - Defne Ongun Muninoğlu
* Korkunç Müdür - Gillian Cross
* Bambi – Felix Salten
* Snoopy-Arkadaşlar Arasında
* Demiryolu Çocukları - Edith Nesbit
* Shakespeare'den Güzel Hikayeler - William Shakespeare
* Looney Tunes - Hikaye Koleksiyonu

Özgür Özgülgün çocuklar için önerdi

Sevilen oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, D&R’ın küçük takipçileri için birbirinden renkli içerikli kitaplardan oluşan seçkiyi paylaştı.

* Selo’nun Kuşları – Cemil Kavukçu
* Sait Faik’ten Çocuklara Hikayeler – Sait Faik Abasıyanık
* Yol Ver Deniz – Halikarnas Balıkçısı
* Zeytin’e Güzelleme – Ayla Çınaroğlu
* Dalgalar Dedikoduyu Sever – Sevim Ak
* Bu Kış Kimse Üşümeyecek – Feridun Oral
* Galata’nın Tembel Martısı – Behiç Ak

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