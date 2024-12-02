Ünlüler, tekerlekli sandalye ile dostluk maçına çıktı

Tüm Balıkesirli hemşehrilerim adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Balıkesir'i 'Engelsiz Balıkesir' yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Mesela parklarımızdan başladık, eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60'ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye’de bu rakam yüzde 20'nin altında. İş konusunda da Avrupa'da yüzde 22,8'si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken bu oran Türkiye'de yüzde 6'nın altında" dedi.