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Ünlülerden 2023 mesajları

Ünlü isimler, 2023 ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yeni yılın sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını dile getirdiler

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  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Türkan Şoray
    2023 geçtiğimiz yılları aratmayan, tüm kötü anılarımızı geride bıraktığımız, geleceğe umutla bakacağımız bir yıl olsun. Bu yıl dileğim aslında her gün dilediklerimle aynı. Empati, sevgi, sağlık, iyilik, güzellik, huzur, barış… Öfke, sevgisizlik, merhametsizlik, adaletsiz, haksızlık yerini sevgiye, iyiliğe, merhamete, hakka, adalete bıraksın dilerim. Cumhuriyetimizin 100. Yılını da kutlayacağımız 2023 yılı; hepimize, ülkemize, dünyaya güzellik katsın. Yüreğimizi ısıtacağımız nice güzel yarınlara ve yıllara…

     
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Hülya Koçyiğit
    2023 yılının, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur, barış, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Barışın, sevginin, saygının, başarının, bereketin ön planda olduğu bir yıl olsun. Yeni yıl hepimize uğur getirsin.
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Filiz Akın
    2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması sebebiyle de ülkemiz açısından çok önemli bir yıl. Bu yüzyıl döneminde Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaraşır bir yıl olmasının yanında; ülkemize iyilikler diliyorum. Hepimizin her anlamda mutlu olmasını, huzurlu olmasını ve ekonomik açıdan herkesin rahatlamasını diliyorum. Sağlıkla dolu nice güzel yıllara… 

     
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Hale Soygazi
    Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ve istismarın son bulduğu, herkes için eşitlik, özgürlük ve adaletin tecelli ettiği, doğaya ve çevremize saygı duyduğumuz bir yeni yıl diliyorum. 
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Aydan Şener
    Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Umutlarımızın tükenmediği, birbirimize sevgiyle sarılacağımız bir yıl olsun. En önemlisi şiddet son bulsun, doğaya, kadına, çocuğa, insanlığa yönelen şiddet bitsin dilerim. Hepimize iyi gel 2023.

     
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Selda Alkor
    2023 sağlık, huzur, iyiliklerle dolu gelsin. Dünyamız ve ülkemiz aydınlık günlere çıksın. İçimizdeki ve ülkemizdeki tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimiz sevgi ve hoşgörü dolu bir yıl diliyorum.

     
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Ahu Sungur
    Yeni yılın, hepimize, vatanımıza, milletimize, en başta evlatlarımıza sağlık, bolluk, bereket, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin, herkese empati, vicdan ve sevgiyle yaklaşmasını diliyorum
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Ferhat Göçer
    Kendimden önce ülkem adına güzel şeyler hayal ediyorum. Ekonomik olarak herkesin yüzünün gülümsediği bir yıl olsun 2023. Herkesin birbirine daha saygılı, sevgili, hoşgörülü ve iyilik dolu olmasını istiyorum. Her bakımdan çok aydınlık bir yıl olmasını ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir yıl olmasını diliyorum.
  • Ünlülerden 2023 mesajları

    Itır Esen
    İçimizi acıtan haberler duymadığımız, çocukların, kadınların, can dostlarımızın şiddete uğramadığı, öldürülmediği bir yıl diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir yıl olsun 2023.

     

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