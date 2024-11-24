Ünlülerden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Ajda Pekkan: "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder." Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.