YONCA EVCİMİK

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... Benim için her gün onların. Her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da yasanın çıkması ile bugünü biraz daha huzurla kutlayacağım derken dün Dodi'mi kaybettim. Onun gidişiyle anılara boğuldum. 'Var olmak haktır...'