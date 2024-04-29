Ünlülerin katıldığı Beyaz Saray yemeği önünde protesto
Hollywood yıldızları, gazeteciler ve önde gelen politikacılar, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde bir araya geldi. Aralarında Scarlett Johansson, Chris Pine, Colin Jost gibi ünlü isimlerin yer aldığı davetlilerden bir kısmı Washington'da düzenlenen İsrail protestolarının arasında kaldı
ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Hollywood yıldızları, gazeteciler ve önde gelen politikacılar bir araya geldi. Etkinliğin gerçekleştiği otelin önünde ise Filistin'e destek gösterileri vardı.
Göstericiler, İsrail'e destek vermekle suçladıkları Joe Biden ile ana akım medyanın temsilcilerini protesto etti.
Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Colin Jost, Chris Pine, Molly Ringwald, Rachel Brosnahan, Scarlett Johansson ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de vardı.
Protestocular, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes" sloganları atarken, Filistin bayrakları salladı.
Joe Biden, protestoculardan uzak durmayı başarırken, sosyal medyada yayılan bazı videolarda, davetlilerin göstericilerin arasından geçerek otele geçmek zorunda kaldıkları görüldü.
Associated Press'e göre, gizli servis görevlileri, etkinlik katılımcıları için üst düzey güvenlik önlemi aldı.