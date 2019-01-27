Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan "Büyük market zincirleri nihai tüketim piyasasını ellerinde tutuyorlar. Bu, çok tehlikeli bir durum. Piyasa ellerinde olunca her zaman fiyatlarla oynama imkanları oluyor. Bu market grupları, üreticiyi doğrudan kendisi için çalıştırıyor. Alım gücü onlarda olduğu için üreticinin satış fiyatını düşük tutabiliyorlar" diye konuştu.