Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Son Dakika
YEREL HABERLER
UŞAK
UŞAK İLİ TÜM HABERLERİ
Uşakspor - Anagold 24 Erzincanspor (EK FOTOĞRAFLAR)
06 Ekim 2021 Çarşamba, 18:00 DHA

Uşakspor - Anagold 24 Erzincanspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Anagold 24 Erzincanspor (FOTOĞRAFLAR)
06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Uşakspor - Anagold 24 Erzincanspor (FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
06 Ekim 2021 Çarşamba, 18:00 DHA

Uşakspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak’ta 96. pancar alım kampanyası Uşak’ta gerçekleşti
05 Ekim 2021 Salı, 14:00 İHA

Uşak’ta 96. pancar alım kampanyası Uşak’ta gerçekleşti
Sobadan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
05 Ekim 2021 Salı, 13:00 İHA

Sobadan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Uşakspor galibiyet arıyor
05 Ekim 2021 Salı, 14:00 DHA

Uşakspor galibiyet arıyor
Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi
04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:00 İHA

Sabah okula diye çıktı, akşam cenazesi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden çocuk, köy mezarlığına defnedildi
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
04 Ekim 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Hava Durumu
Çarşamba 20 MPH 20°
Az Bulutlu
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Yol Durumu

Trafik durumunu HT Yol Durumu sayfasından öğrenin
Namaz Vakitleri UŞAK Namaz Vakitleri
Uşak’ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Uşak’ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı
Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti Geçit olmayan yoldan karşıdan geçmeye çalışan lise öğrencisi kurtarılmadı
04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Okula giderken araç çarpan çocuk hayatını kaybetti Geçit olmayan yoldan karşıdan geçmeye çalışan lise öğrencisi kurtarılmadı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı tamamlandı
03 Ekim 2021 Pazar, 19:00 İHA

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın üçüncü ayağı tamamlandı
Uşakspor'da Afacan gitti
03 Ekim 2021 Pazar, 13:00 DHA

Uşakspor'da Afacan gitti
Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı Bir şahsın ağır yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
03 Ekim 2021 Pazar, 10:00 İHA

Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçaklayan magandalar serbest kaldı Bir şahsın ağır yaralandığı bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Rektör Savaş, 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' toplantısına katıldı
02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

Rektör Savaş, 'Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri' toplantısına katıldı
Süpermoto Şampiyonası’nı üçüncü ayak yarışları başladı
02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:00 İHA

Süpermoto Şampiyonası’nı üçüncü ayak yarışları başladı
Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı
02 Ekim 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Uşak'ta minibüs şarampole devrildi; 11 yaralı
Bıçaklayıp kaçamadılar
01 Ekim 2021 Cuma, 19:00 İHA

Bıçaklayıp kaçamadılar
Uşakspor telafi arıyor
01 Ekim 2021 Cuma, 13:00 DHA

Uşakspor telafi arıyor
Kuyumculara korku salan 3 dolandırıcı tutuklandı
01 Ekim 2021 Cuma, 12:00 İHA

Kuyumculara korku salan 3 dolandırıcı tutuklandı
Vali Kocabıyık 'Akif'i izledi
01 Ekim 2021 Cuma, 11:00 İHA

Vali Kocabıyık 'Akif'i izledi
Uşak’ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi
30 Eylül 2021 Perşembe, 22:00 İHA

Uşak’ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi
İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
29 Eylül 2021 Çarşamba, 22:00 İHA

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
Ata Park’ta çalışmalar hızla devam ediyor
29 Eylül 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

Ata Park’ta çalışmalar hızla devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.