        Uşak Haberleri Uşak'ta atlı cirit turnuvasındaki kazada bir sporcu ağır yaralanırken at telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Uşak'ta düzenlenen geleneksel atlı cirit turnuvasında iki atın çarpışması sonucu ağır yaralanan sporcu hastaneye kaldırıldı.

        Kalfa Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.

        Müsabakanın 27. dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki V.G'nin bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle atların devrildiği olayda V.G. kendi atının altında kaldı.

        Ağır yaralanan V.G, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Kazada V.G'nin bindiği at da telef oldu.

        Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan müsabakaların yaşanan kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

