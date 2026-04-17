Uşak'ta bahçe duvarına çarpıp devrilen otomobilde 1 kişi öldü

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.



C.Ç. (47) idaresindeki 64 DE 760 plakalı otomobil, İnay köyü yakınlarında yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.





Devrilen otomobil, ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Hikmet Demirtaş'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirtaş'ın cesedi ise Ulubey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



