Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 22.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:13
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İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki kamyon, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.