Uşak'ta kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Uşak Banaz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Feci kazada kamyonette sıkışan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar-Uşak karayolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
KAMYONETTE SIKIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücüler gözaltına alındı.