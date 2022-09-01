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Uyandığında evinde polislerle İngiltere Başbakanı Johnson'ı gördü

Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı gördü. Polisle baskına katılan Johnson'ı evinde gören şüpheli o anları kaydetti.

Uyandığında evinde polislerle Başbakan Johnson'ı gördü
Uyandığında evinde polislerle Başbakan Johnson'ı gördü
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DHA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı.

Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Johnson'ı gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, "Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?" mesajıyla paylaştı. Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek "Nasılsınız?" dedi.

BASKINDA HERHANGİ BİR SUÇA RASTLANMADI

Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi "Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson'ı gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm" dedi.

Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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