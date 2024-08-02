Uydu cihazı takılan deniz kaplumbağaları 50 günde Gazze Şeridi'ne yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi projesi kapsamında, 12 Haziran'da Akdeniz ilçesindeki Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte uydu cihazı takılarak denize bırakılan Mersin Üniversitesi ve Kızkalesi isimli kaplumbağaların mavi sulardaki yolculuğu yakından takip ediliyor.

MISIR'DAKİ LAGÜNLERE DOĞRU HAREKET ETMELERİ BEKLENİYOR

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MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, iki kaplumbağanın denizde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Uydu izleme cihazlarıyla yolculuğun anbean takip edildiğini dile getiren Ergene, "Yolculukları hala devam ediyor. Mersin Üniversitesi ve Kızkalesi ilk günlerde Mersin'in Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu sahilleri ve liman civarında dolaştılar. Mersin Üniversitesi hızlı şekilde Hatay'a, oradan da Suriye ve Lübnan bölgesine doğru hareket etti. Kızkalesi biraz daha geç ilerledi ama Mersin Üniversitesi'ni takip ederek yoluna devam etti" diye konuştu.

Ergene, kaplumbağaların bazı bölgelerde zikzak çizerek yol aldığını, deniz çayırlarında da beslendiklerini anlattı.

Deniz kaplumbağalarının aynı lokasyonda ilerlediğini belirten Ergene, şunları kaydetti:

"Mersin Üniversitesi şu an yaklaşık olarak 3 bin 500 kilometrelik yol katederek Gazze Şeridi'ne doğru yaklaşmış durumda. Kızkalesi de hemen arkasından geliyor. Yeşil deniz kaplumbağalarının çoğunlukla kış aylarında korunmak için geçirdikleri bölgenin Mısır'daki lagünler olduğu biliniyor. Burası besinsel açıdan çok zengin bir bölge. Bu yüzden Mısır'a doğru yol alacaklarını düşünüyoruz"

Ergene, kaplumbağaların Mersin'e dönme olasılıklarının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.