Uykudan uyanınca yapılacak dualar nelerdir?

İslam inancına göre hayatımızda işlerin yolunda gitmesi, kazalardan ve belalardan korunabilmek için her güne dua ile başlamak gerekir. Peki, uykudan uyanınca hangi dualar okunmalıdır? İşte sabah okunması gereken dualar...

SABAH UYANINCA OKUNMASI GEREKEN DUALAR?

Kim sabaha erdiği zaman: “Rabb olarak ALLAH’a, din olarak İslam’a, Resul olarak Muhammed’e (asm) razı olduk” derse onu razı etmek de ALLAH üzerine bir hak olmuştur. (Ebu Davud)

– Her günün sabahında ve her gecenin akşamında kim “ALLAH’ın adıyla başlarım O’nun ismiyle başlandığında ne gökte ve ne de yerde hiçbir şey zarar veremez. O, işitici ve bilicidir” diye üç kez dua ederse sabaha kadar ona bela isabet etmez. Kim bunu üç kez sabahladığında söylerse akşamlayana kadar bela isabet etmez.(Nesai)

– Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de ALLAH için sabaha erdi. (Müslim)

– Kim sabaha erdiği zaman: “ALLAH’ım! Benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu Sendendir. Sen birsin, ortağın yoktur, hamdler Sanadır, şükran Sanadır” derse, o günkü şükür borcunu ödemiş olur. (Ebu Davud)

– Bizi öldükten sonra dirilten ve dönüş Kendisine olacak olan ALLAH’a hamd olsun. (Nesai)

– ALLAH’ım! Göklerin ve yerin yaratıcısı! Bilinen ve bilinmeyen şeylerin hepsini bilen, her şeyin Rabb’i ve sahibi! Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden Sana sığınırım. (Nesai)