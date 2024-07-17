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        Haberler Gündem Güncel Uyurken yanına yorgun mermi düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bitmek bilmiyor! Uyurken yanına yorgun mermi düştü

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuyan bebeğin yanına yorgun mermi düştü. Merminin, kına eğlencesinde bir muhtarın havaya ateşlediği silahtan çıktığı iddia edilirken, aile şikayette bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:14
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        Uyurken yanına yorgun mermi düştü!
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hobi bahçesindeki evin verandasında yatakta uyuyan 1 yaşındaki E.A. bebeğin yanına, çatıyı delip geçen yorgun mermi düştü.

        DHA'nın haberine göre merminin, aynı saatlerde mahalle konağındaki kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin havaya ateşlediği silahtan çıktığı iddia edilirken, aile şikayette bulundu.

        İHBARDA BULUNULDU, TUTANAK TUTULDU

        Olay, 13 Haziran'da ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarının hobi bahçesinde E.A.'nın doğum gününü kutlayan çift, bebek uyuduktan bir süre sonra duydukları ses üzerine çatıyı kontrol etti. Çift, E.A.'nın uyuduğu verandanın tavanında delik ve bebeğin bir karış kadar yanında mermi çekirdeği olduğunu fark etti. Bebeğin yüzünde de ahşap döküntüsü olduğunu gören baba M.A. ve eşi, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi inceleme yaptı, tutanak tuttu.

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        İDDİALARI YALANLADI

        Bu sırada sosyal medyada aynı mahalledeki konakta yapılan kına eğlencesinde muhtar C.Y.'nin tabanca ile havaya ateş ederken çekilen videosu paylaşıldı.

        E.A. bebeğin uyurken yanına düşen merminin C.Y.'nin silahından çıktığı iddia edildi. M.A. ve eşi olayla ilgili şikayette bulunurken, söz konusu videoyu da polise teslim etti. E.A. bebeğin annesi polise verdiği ifadede, eve polis çağırdıklarında muhtar C.Y.'nin de geldiğini, ancak polise ateş edenin kim olduğunu bilmediğini söylediğini belirtti.

        E.A. bebeğin annesi sosyal medyada olaya tepki göstererek, "Uzaktaki bir düğünden yoğun silah atılması sonucu uyuyan bebeğimin yanına yorgun mermi düştü. Çocuğumun doğum gününü kutlamaya gittiğim yerden cenazesini alabilirdim. Can kaybı yaşayabilirdik. Korkunç bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, muhtar C.Y.'nin ifadesi alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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        #haberler
        #yorgun mermi
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