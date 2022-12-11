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Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

Kimi zaman oldukça fazla duygusallaşırız, ağlarız ya da üzülürüz ve boğazımızda bir yumru olduğunu hissederiz. Bu durumdayken "boğazım düğümlendi" deriz. Üzüldüğümüz zaman kullanılan "boğazı düğümlenmek" deyimi aslında gerçek anlamlı ve fiziksel reaksiyonu olan bir durum. Gelin üzüldüğümüzde vücudumuzun verdiği tepkilere bir bakalım...

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  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    Ağladığımız zamanlarda vücudumuz bazı tepkiler veriyor. Örneğin gözyaşlarımız akıyor ya da boğazımıza bir yumru oturmuş gibi hissediyoruz. Ağladığımızda boğazımızda hissettiğimiz yumrunun neden olduğunu anlamak için önce neden ağladığımızı ve ağladığımızda vücudumuzda neler gerçekleştiğini bilmemiz gerek. 
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    NEDEN AĞLIYORUZ?

    Ağlamanın nedeni tam olarak çözülemedi fakat doğamız gereği iletişim haline geçmek durumunda olduğumuz bir gerçek... Ağlamak ise bizim için sözsüz bir iletişim yolu olarak görülüyor. Yani bilimsel araştırmalar bu yönde kanıtlar ortaya koyuyor. Bazı araştırmalara göre ise ağlamak, bize zarar veren bir durumu kabullenmek ya da zarar veren kişiye teslim olarak görülüryor.
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    AĞLADIĞIMIZDA VÜCUDUMUZDA NELER OLUR?

    Kal - Savaş yöntemi: Eğer bu sistem hiper moda geçerse, karşılaşılan durumda vücudunuz savaşmanızı veya kaçmanızı kolaylaştıracak şekilde tüm vücudunuza oksijen akışı sağlar. Oksijeni tüm kaslarınıza iletmek için de nefes almanıza ihtiyaç duyulur.

    Burun akar: Ağladığımızda vücudumuzda bulunan lakrimal bezleri devreye girer ve gözyaşı üretimi başlar. Gözyaşlarımız, burnumuza açılan gözyaşı kanallarından geçer ve burada mukoza ile karışır. Bu durum burnumuzun akmasına sebep olur.

    Nefes değişimi: Ağladığımız zaman vücudumuzda meydana gelen bir başka değişim ise nefesimizde görülür. Çok şiddetli bir rahatsızlık durumunda olduğu gibi ağlama sırasında da nefes "kesik kesik" diye tarif edilen bir şekle girer. Hıçkırıklarla derin nefes alma çabasının kesintiye uğraması, nefeslerin kısalmasına neden olur.
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    Kontrolümüzü kaybettiğimizde devreye giren ağlama olayı vücutta; kalp atış hızı, yavaş ya da hızlı nefes alma gibi fiziksel reaksiyonların yanında stresin artması, endorfin yükü gibi psikolojik reaksiyonlar ile karşılaşmamızı da sağlar.
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ

    Ağlama sırasında tüm bu vücut olaylarını sempatik sinir sistemi kontrol eder ve koşullara bağlı olarak reaksiyonlara sebep olur. 
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    AĞLADIĞIMIZDA BOĞAZIMIZDA NEDEN YUMRU HİSSEDERİZ?

    Glotise soluduğumuz havayı yönlendiren boğazımızın iç kısmındakı açıklıktır. Ağladığınız zaman boğazınız normalden daha geniş açılır. Yutkınmaya çalıştığınızda boğazınızda hissettiğiniz yumru aslında vücudunuzun glotisinizi açık tutmak için kaslarınıza uyguladığı gerilimdir.
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    Ağlarken ya da ağlama moduna geçmeye yaklaştığınızda glotisiniz açık kalmak için kendisini zorlar, bu durumda boğazda yumru hissi oluşur. Bu his, globus hissi olarak adlandırılır. Stres durumlarında, birçok insanda görülür.
  • Üzüldüğünüzde boğazınıza bir yumru oturuyor mu? İşte duygusallaşınca vücudumuzun verdiği tepkiler...

    Ağladığınızda daha fazla oksijen almak için derin nefesler almaya başlarsınız. Bu durumu telafi etmek adına glotisiniz açık tutulur. Açık tutulan glotis, boğazınızın normalden daha geniş açılmasına sebep olur çünkü daha büyük bir açıklık daha fazla hava anlamına gelir.

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