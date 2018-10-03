ATV ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Vahide Perçin'in hayat hikayesini düzenledik. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Vahide Perçin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965' doğdu. Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu, daha sonra İktisat Fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Okul birincisi olarak bitirdiği DEU GSF Tiyatro Bölümü'nde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve AST'ye girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti.

Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.

VAHİDE PERÇİN'İN ÖZEL HAYATI

Vahide Perçin 1991'de AST oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. 2013 yılında eşinden ayrıldı.

VAHİDE PERÇİN'İN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE Kİ ROLÜ

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

VAHİDE PERÇİN'İN FİLMOGRAFİSİ

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler : Eric- Emmanuel Schmitt - Oyun Atölyesi - (2007)

Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Ayrılık : (Behiç Ak) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2000

Köse Dağın Köprüsü : Erol Aksoy - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1999

Barış : Aristopfones - İzmir Devlet Tiyatrosu- 1998

Oyunun Oyunu : Michael Frayn - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1997

Şeytan Örümceği : Erdoğan Aytekin - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazar Keyfi : G. Mitchelle - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

403. Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Fehmi Paşa Konağı : Turgut Özakman

Macbeth : William Shakespeare

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