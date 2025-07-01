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        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!

        İstanbul Küçükçekmece'de 'aldatma' tartışması vahşetle sonuçlandı. Olayda kocası Nazım Özayyıldız'ın yumruk attığı Özlem Özayyıldız, başını mermere çarptıktan sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:21
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        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
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        Küçükçekmece'de iki ay önce evlenen Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız arasında mutfakta tartışma başladı.

        DHA'nın haberine göre Nazım Özayyıldız'ın tartışma sırasında yumrukla saldırdığı eşi başını yerdeki mermere çarptıktan sonra öldü.

        Gözaltına alınan Nazım Özayyıldız'ın ifadesinde eşinin tartışma sırasında kendisine 'beni aldattın, ben de seni aldattım' dediğini ve bu nedenle aralarında itişme yaşandığını söylediği öğrenildi.

        Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Gülçiçek Sokakta 4 katlı binanın 1. katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 2 ay önce evlenen Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazım Özayyıldız eşine mutfakta yumruk attı. Kadın, başını yerdeki mermere çarptıktan sonra baygınlık geçirdi. Üst katta oturan Nazım Özayyıldız'ın amcası gürültüler üzerine daireye gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan Nazım Özayyıldız amcasına eşi ile kavga ettiğini söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Özlem Özayyıldız'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri de Nazım Özayyıldız'ı gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezinde verdiği ifadesinde eşinin tartışma sırasında kendisine 'beni aldattın, ben de seni aldattım' dediğini ve bu nedenle aralarında itişme yaşandığını söylediği öğrenildi.

        "MUTFAKTA YERDE YATAN KADINI GÖRDÜM"

        Mahalle sakini Pınar Baydemir "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans vardı. Polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.

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        #Özlem Özayyıldız
        #haberler
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