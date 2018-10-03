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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman son? 2018 VGM burs başvuru nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce öğrenim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik verilen burs için burs başvuruları devam ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman son? 2018 VGM burs başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

03.10.2018 - 09:55 | Güncelleme:

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs başvuruları için süreç devam ediyor. Burs başvuruları ortaöğretim için 17 Eylül'de, yükseköğretim için 15 Eylül'de başlamıştı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman son? 2018 VGM burs başvuru nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Eylül'de başlayan yükseköğretim bursu 30 Ekim'de sonra erecek.

17 Eylül'de başlayan ortaöğretim bursu 17 Ekim'de sona erecek.

2018 VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim için;

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

17 Ekim 2018 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri'ne göre değerlendirilecektir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursu ndan yararla nmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursu ndan yararlanamazlar.

Yükseköğretim için;

30 Ekim 2018 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

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