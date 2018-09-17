İstanbul Caddebostan’da 6 Ağustos 2018 gecesi bir restoran çıkışında Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş'ın vurularak öldürüldüğü saldırıya adı karışan vale Hakan Ekşi'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açıldı. Olay yerinde bulunan ve olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan iddianamede müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

“ARAÇ GEÇ GELDİ” TARTIŞMASI

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianameye göre aralarında emniyet amiri Adnan Ayhan ve ölen Murat Oğuzorhan'ın da bulunduğu 6 kişi Caddebostan'da bir restoranda doğum günü organizasyonunda buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadın masadan kalktı ve emniyet amiri Adnan Ayhan onu yolcu etmek için dışarı çıktı. Valeden kadının aracını isteyip geç gelmesi nedeniyle tartışmaya başlayan Adnan Ayhan'ın sesine Murat Oğuzorhan da dışarı çıktı. Sözlü tartışma valeler, müşteriler ve garsonlar arasında büyüdü. Taraflar birbirini darp etmeye başladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞ

Bu sırada başka masada bulunan ölen Emre Ağbaş da gürültü üzerine dışarı çıktı. Vale Hakan Ekşi ve Mehmet Halim Toprak da tartışmaya katıldı. Adnan Ayhan aracına binip olay yerinden ayrılırken bir silah sesi duyuldu. Ardından silah sesleri devam etti. Valelerden Toprak'ın ateş ettiği esnada diğer vale Hakan Ekşi'nin “sık ulan sık” dediği belirlendi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Oğuzorhan olay yerinde, Emre Ağbaş ise hastanede hayatını kaybetti. Ağbaş'ın olayı önlemek ve tarafları ayırmak için orada bulunduğu kaydedildi.

5 ŞÜPHELİYE DAVA

Olaydan sonra vale Hakan Ekşi teslim olurken, firari Mehmet Halim Toprak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Toprak hakkında “kasten öldürme” suçundan 2'şer kez müebbet, Ekşi hakkına “kasten öldürmeye azmettirme” ile "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya karışan 2 kişinin “kasten yaralama” suçundan 1'er yıla kadar hapsi istendi. İddianamede müşteki-şüpheli olarak yer alan emniyet amirinin de “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.

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