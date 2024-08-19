Validen Kıbrıs gazisine ziyaret

Bayburt Valisi Eldivan'dan Kıbrıs gazisi Hikmet Çelebi'ye ziyaret
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret etti
Giriş: 19.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:26
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kıbrıs Gazisi Hikmet Çelebi'yi evinde ziyaret edip, aile ile sohbet etti. Çelebi'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Eldivan, ziyarette Çelebi'nin o günlere ait asker anılarını dinledi.
Gazi Çelebi'ye çiçek takdim eden Vali Eldivan, vatan uğruna fedakarca görev yaparken gazilik unvanına erişen Çelebi'ye sağlıklı ömürler diledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ