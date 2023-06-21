Valilik açıkladı: Anız yakanlar hakkında suç duyurusu

AA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılması ve toprağa karıştırılması ile toprak üzerindeki olumsuz etkilerinin yapılan araştırmalarla belirlendiği belirtildi.

Anız yakılmasıyla sap, saman ve organik maddenin yok edilmesi sonucu toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğu anlatılan açıklamada, buna bağlı olarak toprağın üstünde, altında doğaya ve canlılara yararlı olabilecek, organik veya inorganik maddelerle minerallerin de zarar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, anız yakmakla söz konusu zararların önlenmesi amacıyla Valilik 2023/1 numaralı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Tebliği'n yayınlandığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Kocaeli ili mülki sınırları içinde anız yakımına hiçbir suretle izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Uyarıları dikkate almayan ve anız yakanlar hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre de idari para cezası uygulanacaktır."