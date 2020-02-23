Son dakika haberine göre Van Başkale'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Türkiye İran sınır bölgesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Van'da artçı depremler devam ederken ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 21 kişinin yaralandığını, 8 kişinin de durumunun kritik olduğunu belirtti.Bizde sizler için 23 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık...

AFAD VAN BAŞKALE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2020

Büyüklük 4.1 (Mw) Yer Khoy - - Enlem 38.4346 (K) Boylam 44.5678 (D) Derinlik 7.98 (KM)

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.23 13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 13:29:30 39.0952 27.7785 10.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.23 13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 13:16:30 38.4137 39.2642 16.7 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.23 13:06:08 38.3788 44.4105 5.8 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:50:35 38.9922 27.8995 5.0 -.- 2.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 12:48:23 38.3605 44.4623 5.0 -.- 4.5 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:28:34 38.3685 44.3998 9.3 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:07:49 38.3965 39.2237 13.5 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.23 12:06:54 39.1050 27.8357 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.23 11:54:32 39.0282 27.8703 5.3 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 11:41:43 37.1795 27.9093 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 2020.02.23 11:31:34 38.9838 27.8882 3.7 -.- 3.2 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 11:28:50 38.2398 44.5068 8.6 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 11:21:57 38.4048 44.4420 9.4 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 11:12:15 38.4278 44.2932 8.1 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:55:49 38.4287 44.5838 10.4 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:52:57 35.6525 29.5907 21.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2020.02.23 10:50:49 38.2945 44.4418 4.6 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:16:09 38.4510 44.4087 8.8 -.- 3.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:40:38 38.2993 44.4432 7.5 -.- 2.4 -.- TURK-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:34:41 38.3722 44.5260 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:31:25 38.2510 44.4130 19.1 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:31:20 38.0888 44.5605 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:27:43 39.0137 27.8433 4.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 09:22:54 38.2203 44.5003 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:16:41 38.3518 44.5055 3.2 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:09:26 38.4320 44.4577 9.7 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 08:52:59 38.3582 44.4550 5.0 -.- 5.8 5.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI