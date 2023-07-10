Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tek plaj: Mollakasım Halk Plajı

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"HER YIL BURAYA GELİYORUZ" Plaja gelen vatandaşlardan Mehmet Algıç, uzun geçen kış mevsiminin ardından Van'da yüzme sezonunun açıldığını belirtti. Mollakasım Mahallesi'nin en çok ilgi gören yerlerden biri olduğunu ifade eden Algıç, "Mavi bayraklı plajın suyunun çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu güzelliği değerlendirmek istedik. Güzel keyifli zaman geçirdik" diye konuştu.

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Algıç, bütün vatandaşları bu güzel plaja davet ettiğini söyledi. İstanbul'dan gelen Zehra Sezen Tuncer ise Vanlı olduğunu, İstanbul'da yaşadığını söyledi.