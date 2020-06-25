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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere çadır ve yemek desteği

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Depremzedelere çadır ve yemek desteği

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Van’ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde de hasara yol açtı. 5 kişinin hafif yaralandığı depremin hemen ardından beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile bölgeye giden Vali Bilmez, vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra Vali Bilmez başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla oluşturulan kriz merkezinde depremle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı. İlk etapta evi hasar görenlere çadır ve ihtiyaç sahiplerine gıda ile sıcak yemek verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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