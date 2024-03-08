Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent gelinde 78 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Hakkari'de de kar nedeniyle 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.