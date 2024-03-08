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        Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:47
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        Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van ve Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van'da dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent gelinde 78 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Hakkari'de de kar nedeniyle 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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