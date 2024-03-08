Van'da kardan kapanan 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

VAN'da kardan kapanan 257 yerleşim yerinden 179'unun yolu yeniden ulaşıma açıldı. Diğer mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 122 mahalle ve 135 mezra olmak üzere 257 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan 257 yerleşim yerinden 179'unu yeniden ulaşıma açarken, kapalı olan 78 mahalle ve mezra yolunun açılması için de karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında işe giderken, öğrenciler de yağış altında okullarına ulaştı. Kırsal mahallelerde ise kar ile birlikte tipinin de etkili olduğu belirtildi.

Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.