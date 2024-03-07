Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler ile çocuklarının resimlerini taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır kızı için mücadele verdiğini söyledi.

Her hafta evlatlarına kavuşma umuduyla eylem yaptıklarını belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Dağdaki çocuklarımız gelerek güvenlik güçlerine teslim olsunlar. 5 yıldır çocuklarımız için nöbet tutuyoruz. Benim evim yıkıldı, başkasının evi yıkılmasın diye eylemlere devam ediyoruz. Yıllardır evlat acısı çekiyorum. Kızımın 'anne' demesini özledim. 12 yıldır evladımdan ayrıyım, yüzünün şeklini unuttum. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz."

Baba Eyüp Baran ise 9 yıldır çocuğu Abdulalim Baran'ı aradığını belirtti.

Mağdur ailelerin eyleme katılması gerektiğini belirten Baran, "Çocuğumu dağa kaçırdılar, geri getirmelerini istiyorum. Tüm aileler bize destek versin, korkmasınlar. Biz haklıyız ve kazanacağız." dedi.