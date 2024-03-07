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        Erciş'te kar yağışı etkili oldu

        Van'ın Erciş ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü, belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:04
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        Erciş'te kar yağışı etkili oldu
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        Van'ın Erciş ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü, belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

        İlçede dün gece etkili olan kar yağışının ardından ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

        Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi, belediye ekipleri de yollarda çalışma başlattı.

        İlçe sakinlerinden Mehmet Akif Çelebi, kar yağışıyla ilçe sahilinde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

        Yağışların devam etmesine sevindiklerini dile getiren Çelebi, "Barajların dolmasını, su kaynaklarının artmasını temenni ediyoruz. Yağışlar tarımın gelişmesine, verimin artmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle yağışların devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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