Erciş'te kar yağışı etkili oldu

Yağışların devam etmesine sevindiklerini dile getiren Çelebi, "Barajların dolmasını, su kaynaklarının artmasını temenni ediyoruz. Yağışlar tarımın gelişmesine, verimin artmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle yağışların devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

İlçede dün gece etkili olan kar yağışının ardından ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

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