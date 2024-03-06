Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında seminer düzenlendi

Öğrencilerin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için yoğun çaba göstermesi gerektiğini belirten İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, öğrencilerin kurumlarla görüşmelerini tavsiye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar, meslek hayatlarındaki başarı serüvenlerini lise öğrencilerine anlattı.

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