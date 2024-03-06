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        Edremit Belediyesi yeni doğum yapan annelere 2 bin lira verecek

        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede yeni doğum yapan annelere 2000 bin lira nakdi destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:10
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        Edremit Belediyesi yeni doğum yapan annelere 2 bin lira verecek
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        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede yeni doğum yapan annelere 2000 bin lira nakdi destek verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailelerin yükünün hafifletilmesi ve ekonomik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "Anne Kart Projesi" başlatılacak.

        Bu kapsamda ilçede yeni doğum yapan annelere 2 bin lira nakdi destek sunulacak.

        İhtiyaç sahibi ailelere her zaman yardım ettiklerini belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 5 yıl boyunca "Hoş Geldin Bebek" projesi ile annelere yardımcı olduklarını söyledi.

        Annelere hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Say, "Hoş geldin Bebek projemizden sonra şimdi de Türkiye'de ilk defa uygulamasını yapacağımız, Anne Kart uygulamasına geçiyoruz. Doğum yapan anneye alışveriş kartı vereceğiz. O kartlara 2000 lira yüklenecek. Anne, kendisinin ve çocuğunun ihtiyaç duyduğu ne varsa o kart ile karşılaşacak. Bu da Edremitli annelerimize özgü bir kart. Tüm Edremitli annelerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        yeni çocuğu olan annelere de Anne Kart vereceklerini söyledi. Başkan Say, “Hoş geldin Bebek projemizden sonra şimdi de Türkiye’de ilk defa uygulamasını yapacağımız, Anne Kart uygulamasına geçiyoruz. Doğum yapan anneye alışveriş kartı vereceğiz. O kartlara 2000 TL alışveriş kartı yüklenecek. Anne, kendisinin ve çocuğunun ihtiyaç duyduğu ne var ise o kart ile karşılaşacak. Bu da Edremitli annelerimize özgü bir kart. Tüm Edremitli annelerimize hayırlı olsun” dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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