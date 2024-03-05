Van'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Balcı, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele ettiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Asayiş olaylarında ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine trafik denetimlerimiz artarak devam etmektedir. Ramazan boyunca her gün 14 ekibimiz görev alacak. İlimizde bulunan ana kavşaklarda, ana caddelerde mesai çıkışı ve iftar saatlerinde ekiplerimiz görevlerini yapacak ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde anında müdahale edilerek trafiğin akışı sağlanacak."

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Balcı, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını dile getirdi.

Balcı,"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 2023 yılının ilk iki ayında, 261 kişi hakkında işlem yapılmış, 94 kişi tutuklanmış. 2024 yılının ilk iki ayında ise 162 kişi hakkında işlem yapılmış ve 56 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Terörle mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında 200 aile görüşmesinin sağlandığını, bu yıl 10 bin 350 vatandaşa bilgilendirme yapıldığını anlatan Balcı, "2023 yılının ilk iki ayında 101 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 15'i tutuklandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 153 kişiye adli işlem yapıldı, 21'i tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik bu yılın ilk iki ayında yapılan operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüze 140 oranında artmıştır." diye konuştu.

Seçimin demokrasi şöleni havasında yapılması için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını kaydeden Balcı, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 595 mahallede, 599 sandık bölgesinde ve 974 sandıkta, görevli 4 bin 32 personel ve 5 bin 616 güvenlik korucusu görev alacak. İlave olarak 130 jandarma ve sahil güvenlik personeli takviye edilerek seçim güvenlik tedbirleri planlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan bu yıl 148 bin 33 kişinin giriş yaptığını bildiren Balcı, şöyle devam etti:

"2024 yılı ilk iki ayında 149 bin 97 kişi ülkemizden çıkış yapmış ve bu şahıslardan aranması bulunan 28 kişi yakalanmıştır. 7 bin 878 araç ülkemize giriş yapmış, 6 bin 820 araç ülkemizden çıkış yapmıştır. 2023 yılı ilk iki ayında 76 bin 256 kişi ülkemize giriş yapmış, 94 bin 366 kişi ülkemizden çıkış yapmıştır. 8 bin 213 araç ülkemize giriş yapmış, 8 bin 360 araç ülkemizden çıkış yapmıştır. Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Toplantıya, ​Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı.