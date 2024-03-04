Çatak Kaymakamı Sakarya mahalle ziyaretleri sürüyor

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Sakarya, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

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