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        Çatak Kaymakamı Sakarya mahalle ziyaretleri sürüyor

        Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:21
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        Çatak Kaymakamı Sakarya mahalle ziyaretleri sürüyor
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        Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti.

        Beraberindeki kurum amirleriyle mahalleye giden Sakarya, muhtar Hüseyin Kurt'tan bilgi aldı.

        Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Sakarya, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

        Sakarya, ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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