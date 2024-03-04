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        Van'da "Engelli Misafirhanesi" projesi hayata geçirilecek

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli çocuğu olduğu için gündelik yaşantıdan kopan aileler için "Engelli Misafirhanesi" projesini hayata geçireceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:27
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        Van'da "Engelli Misafirhanesi" projesi hayata geçirilecek
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        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli çocuğu olduğu için gündelik yaşantıdan kopan aileler için "Engelli Misafirhanesi" projesini hayata geçireceklerini belirtti.

        Say, yeniden seçilmesi halinde açmayı hedefledikleri misafirhane sayesinde ailelerin, engelli çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kuruma kavuşacaklarını belirtti.

        Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Say, şunları kaydetti:

        "Engelli çocuk misafirhanesi, gün içinde işlerini takip etmekte, alışveriş yapmakta, hastaneye gitmekte, kendilerine zaman ayırmakta sıkıntı yaşayan ve çözüm üretmeye çalışan ailelerin imdadına yetişecek. Hafta içi saat 8.00'den 17.00'ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti verecek misafirhane olacak. Birçok projemizin alt zeminleri hazırlandı ve göreve gelmemizle birlikte projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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