Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamında 26 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Çeteler arasında çatışma çıktı: Binlerce mahkum firar etti!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        Ailece cenazeye gidiyorlardı! Tarifsiz acı!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        2 gün boyunca dövdüler! Borcunu ver işkencesi!
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplantısı bugün! İşte gündemdeki masalar
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        2024’te hangi işçi beyanname verecek?
        Trump'tan Obama gaffı
        Trump'tan Obama gaffı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 7 organizatör tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 7 organizatör tutuklandı
        Damlardaki karı imece usulü temizliyorlar
        Damlardaki karı imece usulü temizliyorlar
        Vanlı kadınlar okulun bodrum katında atıl malzemeleri süs eşyasına dönüştür...
        Vanlı kadınlar okulun bodrum katında atıl malzemeleri süs eşyasına dönüştür...
        Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz eylem" yaptı
        Van'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz eylem" yaptı
        Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan maçı izlemek için yük asansörü kirala...
        Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan maçı izlemek için yük asansörü kirala...