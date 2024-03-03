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        Vanlı kadınlar okulun bodrum katında atıl malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da usta öğretici Neriman Özdemir Avcı'nın girişimleriyle açılan kursa katılan kadınlar, evlerinde kullanmadıkları, çevreden topladıkları eskimiş malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:43
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        Vanlı kadınlar okulun bodrum katında atıl malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da usta öğretici Neriman Özdemir Avcı'nın girişimleriyle açılan kursa katılan kadınlar, evlerinde kullanmadıkları, çevreden topladıkları eskimiş malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

        Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'ne geçen yıl taşınan Avcı, çevresindeki kadınların günlerinin büyük bölümünü evde geçirdiklerini fark ederek onlar için çalışma yapmaya karar verdi.

        Kadınların yeteneklerini gösterebilmelerini sağlamak ve sosyalleşmelerine öncülük etmek için geçen yıl eylülde kurs açan, mahalledeki okulun bodrum katında atölye kuran Avcı, ev ev dolaşarak kadınları kursa katılmaya ikna etmeye çalıştı.

        İlk günlerde 3 kişiyle başladığı kursta şimdi 15 kadına eğitim veren Avcı, onlara eski ürünleri geri dönüşümle süs eşyasına dönüştürmeyi, dikiş nakış yapmayı öğretti.

        Şişeden gece lambası, eski vazo ve iplerle abajur, kutudan çiçeklik, yağdanlıktan vazo ve el işi ürünler yapan kadınlar, bu ürünleri farklı platformlarda satışa sunarak gelir elde etmeye başladı.

        - "Dükkanlara, sokaklara, okula afişler astım"

        Avcı, AA muhabirine, geçen yıl taşındığı mahallede açtığı kurs için ev ev dolaşarak kadınları ikna etmeye çalıştığını söyledi.

        Mahalleye taşındıktan sonra kadınların evden çıkmadığını fark ettiğini belirten Avcı, "Kadınlarımız günlerini evde yemek yaparak ve televizyon izleyerek geçiriyordu. Bu durum dikkatimi çekti, ben de kadınlarımızın yeteneklerini gösterebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için kurs açmayı düşündüm. Uzun zamandır halk eğitim merkezinde kurs açmıyordum ancak kadınlar için bir şey yapmak istedim ve kurs başvurusu yaptım." dedi.

        Kursu ilk açtığında iki gün boyunca kimsenin gelmediğini anlatan Avcı, "Kurs açıldıktan sonra mahalleye yakın bir yer bulmam gerekiyordu ve ben de İnci Kefali İlkokulu'na talepte bulundum. Müdürümüz kursun amacını dinledikten sonra kapılarını bize açtı. İlk başladığım zaman çok büyük zorluklar yaşadım. Kadınlarımızı ikna edebilmek için mücadele ettim. İlk başlarda kapılar yüzüme kapandı. Ben de okul girişine, dükkanlara ve sokaklara afişler astım ve ardından kadınlar gelmeye başladı." diye konuştu.

        Okuldaki velilerin kursa ilgi gösterdiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

        "Kursa ilk başlarda 3 kişi geliyordu, şimdi ise 15 kadına ulaştık. Önceleri dikiş nakışla başladık fakat kadınlarımız daha farklı şeyler yapmak istediklerini söyledi. Ben de geri dönüşüm kapsamında evde kullanmadıkları eşyaları getirmelerini istedim. Getirilen eşyalarla farklı ürünler yaptık. Kadınlarımız, aile bütçesine katkı sağladıklarını görünce işe daha sıkı bağlandılar. Geri dönüşümden elde ettiğimiz ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz. Evimizde bulunan eskimiş tabak, bardak, kavanoz ve çöpe atılacak ürünleri toparlayıp geliyoruz. Sadece atıl durumdaki malzemeleri kullanmıyoruz, bizi sokaklarda ve göl kenarında ürün toplarken görebilirsiniz."

        - "Okul olarak kadınlarımızın yanındayız"

        Okul Müdürü Önder Baki Güden ise velilerin kursa katılım sağlamasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        İhtiyaç olması halinde kursa yardımda bulunduklarını belirten Güden, "Kadın velilerimizin kursa katılması sonucu güzel ürünlerin ortaya çıktığını gördük. Ürünlerin geri dönüşüm kaynaklı olması ve aile bütçelerine katkı sağlaması çok güzel bir şey. Okul olarak kadınlarımızın yanındayız." dedi.

        Kursiyerlerden Yıldız Avcı da torununun okulda öğrenci olduğunu belirterek, "Neriman hoca sayesinde evde oturmaktansa bütün günümüz okulda geçiyor. Neriman hoca bizi getirmek için çok uğraştı, biz de kırmadık. Elimizden geldiğince ürünler üretiyoruz ve satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Ailem de bana destek oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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