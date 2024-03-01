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        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:22
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        Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Devlet Hastanesinde yüksek tansiyon tedavisi gören 36 haftalık hamile kadının Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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