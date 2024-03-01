Van'da hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Devlet Hastanesinde yüksek tansiyon tedavisi gören 36 haftalık hamile kadının Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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