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        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi

        VAN'da ramazan ayı öncesi marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:45
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        Van'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
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        VAN'da ramazan ayı öncesi marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

        Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir, Sakarya ve Van'da eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın'ın da katıldığı denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihiyle, önceki fiyatı gibi bilgilere bakılıp incelendi. Özellikle Ramazan ayında tercih edilen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutarak idari yaptırım uyguladı. Ekipler, satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı ile ilgili de indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listelerini inceleyerek, aykırılık tespit ettikleri ürünleri tutanakla belirleyip, gerekli idari işlemleri yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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