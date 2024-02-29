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        Adnan Oktar, Van'a getirildi

        ADNANOktar organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Adnan Oktar organize suç örgütü davasında toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar, dün akşam saatlerimde 2 yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Van'a getirildi. Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Oktar'ın gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:20
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        Adnan Oktar, Van'a getirildi
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        ADNANOktar organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Adnan Oktar organize suç örgütü davasında toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar, dün akşam saatlerimde 2 yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Van'a getirildi. Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Oktar'ın gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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