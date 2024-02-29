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        Nişan öncesi kazada ölen 2 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı

        İZMİR'de kullandığı otomobiliyle kaza yaparak hayatını kaybeden Ümit Şahin (22) ile yanındaki ağabeyi Davut Şahin'in (26) cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. İzmir'de inşaatta çalışan Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.Kaza, iki gün önce saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin kontrolünü yitirdiği 20 AGJ 857 plakalı otomobiliyle bariyerlere çarptı. Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan cenazeler, araç konvoyu eşliğinde Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan kardeşler, Yeni Mahalle'deki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazede Şahin kardeşlerin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:10
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        Nişan öncesi kazada ölen 2 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
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        İZMİR'de kullandığı otomobiliyle kaza yaparak hayatını kaybeden Ümit Şahin (22) ile yanındaki ağabeyi Davut Şahin'in (26) cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. İzmir'de inşaatta çalışan Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.Kaza, iki gün önce saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin kontrolünü yitirdiği 20 AGJ 857 plakalı otomobiliyle bariyerlere çarptı. Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan cenazeler, araç konvoyu eşliğinde Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan kardeşler, Yeni Mahalle'deki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazede Şahin kardeşlerin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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