Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Şubat'ta 23 operasyon düzenleyen ekipler, 113 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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