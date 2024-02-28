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        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:00
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        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 113 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Şubat'ta 23 operasyon düzenleyen ekipler, 113 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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