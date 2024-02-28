Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

        Van'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda dün Tuşba ilçesinden Erciş istikametine giden tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada karton kutuların arkasında saklanan düzensiz göçmenleri yakaladı, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        Biden'dan 'Siyonizm' açıklaması
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Van'ın milli atletleri havalimanında çiçeklerle karşılandı
        Van'ın milli atletleri havalimanında çiçeklerle karşılandı
        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" operasyonlarında 12 zanlı ya...
        Van'da "resmi belgede sahtecilik ve tefecilik" operasyonlarında 12 zanlı ya...
        Van'da teyze-yeğen aynı sınıfta eğitim görüyor
        Van'da teyze-yeğen aynı sınıfta eğitim görüyor
        Jandarma göçmen kuş nöbetinde
        Jandarma göçmen kuş nöbetinde
        Van'da akademisyenler "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı hazırladı
        Van'da akademisyenler "Sanal Yargıç" adlı yapay zeka programı hazırladı
        Abalı Kayak Merkezi, 50 bin kayakseveri ağırladı
        Abalı Kayak Merkezi, 50 bin kayakseveri ağırladı