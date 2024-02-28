Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Abalı Kayak Merkezi, 50 bin kayakseveri ağırladı

        Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik pisti ve telesiyej hattıyla bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Abalı, sezonun açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abalı Kayak Merkezi, 50 bin kayakseveri ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik pisti ve telesiyej hattıyla bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Abalı, sezonun açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

        Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, Van'ın kış turizminde de öne çıkmasını sağladı.

        Yaklaşık 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkez, kentte etkili olan yağışlar sayesinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla 18 Ocak'ta misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da ziyaretçilerin geldiği merkez, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı.

        - "Mart ayında da kullanmayı ümit ediyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, kayak merkezinin 18 Ocak'tan bu yana kayakseverlerin hizmetinde olduğunu söyledi.

        Bölgenin en güzel kayak tesislerinden birine sahip olduklarını dile getiren Özdemir, merkezin kentin kış turizminde de öne çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Tatil dönemlerinde yoğunluğun arttığını vurgulayan Özdemir, "Merkezimizde yabancı ziyaretçileri, sporcuları, öğrencileri, birçok ilden kayakseveri ağırlıyoruz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. İran'a sınır olduğumuz için en çok İranlı turistler geliyor. Profesyoneller ve acemiler için ayrı pistlerimiz var. Bunları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Mart ayında da merkezimizi kullanmayı ümit ediyoruz. 18 Ocak'tan bu yana yaklaşık 50 bin kayaksever merkezimizi ziyaret etti." diye konuştu.

        Merkezde son yılların en yoğun sezonunun yaşandığını ifade eden Özdemir, kayakseverlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Van'da yaşayan Estonyalı Alissa Selçuk, kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Selçuk, "Ailemle her hafta sonu Abalı Kayak Merkezi'ne geliyorum. Burası çok güzel. Çocuklarımız kızakla kayıyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayakseverlerden Ümit Yabasun da Abalı Kayak Merkezi'nin kentin ekonomisine de katkı sunduğunu belirterek, "Kayak merkezinin daha da büyütülmesi gerekiyor. Van kayak turizmi noktasında ilgi görüyor. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi

        Benzer Haberler

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
        Bahçesaray'da düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta ambulans helikopter...
        Bahçesaray'da düşmeye bağlı travma tehlikesi olan hasta ambulans helikopter...
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıld...
        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıld...
        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi
        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi
        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)
        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (3)