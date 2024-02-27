Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 3 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 86 operasyon düzenlendi.

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