Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.
Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi.
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
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