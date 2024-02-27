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        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:47
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        Van'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

        Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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