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        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi

        Van'da düşen çığ nedeniyle kapatılan Van-Hakkari kara yolu, "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından araç geçişlerine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:28
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        GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yolunda çığ incelemesi
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        Van'da düşen çığ nedeniyle kapatılan Van-Hakkari kara yolu, "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından araç geçişlerine açıldı.

        Güzeldere Geçidi bölgesinde dün düşen çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Van-Hakkari kara yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

        Sabah saatlerinde birçok kurumdan teknik personelin bulunduğu "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, çığın düştüğü bölgeye gitti.

        Komisyon üyeleri, güzergahtaki kar tabakasını ölçtü, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol etti.

        Yolun dün akşamdan bu yana kapalı tutulması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

        Bölgedeki dinlenme tesislerine yakın yerlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar, yolun açılmasını beklediklerini anlattı.

        Sürücülerden Nusret Alp, "05.00'ten bu yana buradayım. Yolda çığ riski var. Bu yüzden bekliyoruz." dedi.

        Öte yandan, çığın sürüklediği minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Yol kontrollü olarak açıldı

        Yapılan kontrollerin ardından yolun açılmasına karar verildi. Bunun üzerine bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

        Dünden bu yana bekleyen sürücüler, araçlarıyla Van ve Hakkari istikametine hareket etti.

        Çığın sürükleyerek şarampolden yuvarladığı minibüs ise ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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