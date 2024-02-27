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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (2)

        KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDIÇığın kapattığı Van- Hakkari kara yolu trafiğe kapatıldı. Çığ riski nedeniyle kapalı tutulan kara yolunun her iki tarafında yüzlerce araç bekletiliyor. Bölgeye giden AFAD ekipleri, bölgede başka bir çığ riskinin olup olmadığını araştırıyor. Yapılacak inceleme sonrası Valilik bünyesinde oluşturulan çığ komisyonu, yolun açılıp açılmayacağına karar verecek. Kara yolunun her iki tarafını trafiğe kapatan jandarma ekipleri önlem alırken, araçlar ise güvenli bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bu arada Karayolları ekiplerinin yol genişletme ve açma çalışmaları da devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:48
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        Van'da çığın sürüklediği minibüste yaralanan 12 kişi taburcu oldu (2)
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        KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDIÇığın kapattığı Van- Hakkari kara yolu trafiğe kapatıldı. Çığ riski nedeniyle kapalı tutulan kara yolunun her iki tarafında yüzlerce araç bekletiliyor. Bölgeye giden AFAD ekipleri, bölgede başka bir çığ riskinin olup olmadığını araştırıyor. Yapılacak inceleme sonrası Valilik bünyesinde oluşturulan çığ komisyonu, yolun açılıp açılmayacağına karar verecek. Kara yolunun her iki tarafını trafiğe kapatan jandarma ekipleri önlem alırken, araçlar ise güvenli bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bu arada Karayolları ekiplerinin yol genişletme ve açma çalışmaları da devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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