Van-Hakkari karayoluna çığ düştü; savrulan minibüs kar kütlesi altında kaldı VAN- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde yola çığ düştü. O sırada yoldan geçen yolcu minibüsü çığın etkisiyle sürüklenerek kar kütlesi altında kaldı. Minibüste bulunan 15 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken bazıları kendi imkanları ile bazıları da kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan 14 yolcu ise hastanede tedaviye alındı. Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde saat 19.30 sıralarında çığ düştü. Van istikametinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine seyir halinde olan Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı. Minibüsteki 15 yolcudan bir kadın hayatını kaybederken, 14 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE , İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu minibüsün içinde kalan diğer yolcular da ekipler kurtarılarak Van'daki hastanelere sevk edildi. Bölgede çığın etkisiyle kapanan kara yolunun açılması için de ekipler çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:37 facebook

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