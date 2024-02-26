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        Edremit'te YKS'ye girecek 4 bin 400 öğrencinin sınav ücretlerini belediye karşıladı

        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 bin 400 öğrencinin sınav başvuru ücretlerini karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:38
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        Edremit'te YKS'ye girecek 4 bin 400 öğrencinin sınav ücretlerini belediye karşıladı
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        Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 bin 400 öğrencinin sınav başvuru ücretlerini karşıladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden öğrencilerin temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav ücretleri belediye tarafından ödendi.

        Belediye Başkanı İsmail Say, eğitim alanında yapılan her yatırımın değerli olduğunu belirterek, öğrencilere destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

        İki yıldır öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını aktaran Say, "YKS'ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Şimdiden YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarı diliyorum. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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